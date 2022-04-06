RAMAZAN İMSAKİYE
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İsmail Hacıoğlu’nun kız kardeşi bakın hangi ünlü oyuncu çıktı! Duyan küçük dilini yuttu meğer herkesin tanıdığı o isim...

İsmail Hacıoğlu’nun kız kardeşi bakın hangi ünlü oyuncu çıktı! Duyan küçük dilini yuttu meğer herkesin tanıdığı o isim...
06.04.2022 08:45

OTOMATİK OYNAT

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İsmail Hacıoğlu'nun kız kardeşi de kendisi gibi ünlü bir oyuncu! 2001 yılında yer aldığı Bana Şans Dile filmiyle oyunculuğa adım atan İsmail Hacıoğlu; Sınav, Kabadayı, Meryem, Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu ve Ayla gibi yapımlarda rol aldı. Şimdilerde Onur Tuna, Seray Kaya ve Melike İpek Yalova gibi isimlerle kamera karşısına geçen Hacıoğlu, oyunculuğunun yanı sıra özel hayatıyla da sık sık adından söz ettirdi. Attığı her adım hayranları tarafından yakından takip edilen ünlü oyuncu bu kez kız kardeşiyle gündeme geldi. Hacıoğlu'nun kendisi gibi oyuncu olan kız kardeşinin kim olduğunu ilk kez öğrenenler şaşkınlıklarını gizleyemedi. İşte İsmail Hacıoğlu'nun ünlü bir oyuncu olan güzeller güzeli kız kardeş...

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