Demet Akalın ağzını bir açtı yaylım ateşine tuttu: "Allah belanızı versin ellerini keseceksin ellerini"

Deprem felaketinin başından bu yana en çok hassasiyet gösteren isimlerinde başında Demet Akalın geliyor. Türkiye'yi yasa boğan 7.7 ve 7.6'lık Kahramanmaraş depreminin 260'ıncı saatinde Hatay'da enkazdan sağ çıkarılan 14 yaşındaki Osman, tüm Türkiye'yi sevince boğmuştu. İlk günden bu yana deprem bölgesine yardım yapan Demet Akalın, Osman'ın tüm eğitim masraflarını üstlendiğini açıklamıştı... Sosyal medyadaki paylaşımlarıyla farkındalık yaratan Demet Akalın bu kez sinirden küplere bindi. Bakın neden.