Ateşli sahneler ayrılık getirdi! Dilan Çiçek Deniz ve Thor çifti ayrıldı!

Uzun süredir beraber olan ve aşklarını hep göz önünde yaşayan Dilan Çiçek Deniz ve Thor çifti ayrıldı. İddialara göre bir mekanda arkadaşlarıyla eğlenmeye giden ünlü çift, bir anda kavga etmeye başladı. Bir türlü sakinleşmeyen ikilinin, kül tablasını yere fırlattığı öne sürüldü.







KISKANÇLIK KRİZİ

Bu olaydan sonra çiftten şaşırtan bir karar geldi ve çift ayrıldı. Sebep olarak ise reklam yönetmeni Thor'un kıskançlık krizleri olarak ileri sürüldü. İddiaya göre yabancı damat, güzel aşkıyla rol arkadaşı Burak Deniz'in sahnelerine sert çıktı. Evlilik teklifinden sonra yüzünü parmağına takan Dilan Çiçek Deniz, "Evliliğe vakit bulamıyoruz" açıklaması yapmıştı. Hem Thor'un hem de Dilan Çiçek'in iş yoğunluğu nedeniyle düğün tarihleri hep ileri tarihe atılmıştı. Sürekli ertelenen nikah tarihi yüzünden vuslata eremeyen çiftin, ayrılığı da oldukça manidar oldu.



İzlandalı Thor, Dilan Çiçek Deniz'e "Boğaz Köprüsü"nde sürpriz bir evlilik teklifi yapmıştı.