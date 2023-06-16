Haberler Magazin Videoları Ateş Kuşları’nın Kara’sı Ali Önsöz’ün sevgilisi güzelliğiyle mest etti! “Prensesim” diye seslendiği sevgilisi meğer...

Ateş Kuşları’nın Kara’sı Ali Önsöz’ün sevgilisi güzelliğiyle mest etti! “Prensesim” diye seslendiği sevgilisi meğer...

Ateş Kuşları’nın Kara’sı Ali Önsöz’ün sevgilisi güzelliğiyle mest etti! “Prensesim” diye seslendiği sevgilisi meğer...
16.06.2023 22:06

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Kadrosunda İlayda Alişan, Burak Tozkoparan, Lilya İrem Salman, Hande Soral, Görkem Sevindik, Erdem Şanlı, Nizam Namidar gibi başarılı isimlerin yer aldığı Ateş Kuşları, yeni bölümü ile ATV ekranlarında izleyici ile buluştu. Diziye Kara karakteriyle dahil olan Ali Önsöz'ün hayatı ise merak edilip araştırılmaya başlandı. Antalya'da dünyaya gelen 23 yaşındaki oyuncunun özellikle aşk hayatı merak edildi. Başarılı performansıyla beğeni toplayan Önsöz'ün "Prensesim" diye seslendiği sevgilisini görenler ise şaşıp kaldı. Ünlü çift için "Çok yakışıyorsunuz" yorumları yapıldı. İşte Ali Önsöz'ün biricik sevgilisi...

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