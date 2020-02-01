Aslı Bekiroğlu'nun cinsel içerikli videoları ve fotoğrafları ifşa oldu! İşte o görüntüler...
Bugün oyuncu Aslı Bekiroğlu ve sevgilisi Can Koçkan sosyal medyanın gündemine oturdu... Son olarak Benim Tatlı Yalanım dizisinde rol alan 24 yaşındaki oyuncu Aslı Bekiroğlu'nun cep telefonu hacklenince olanlar oldu. Aslı Bekiroğlu'nun cinsel içerikli videoları ve fotoğrafları sosyal medyaya yayıldı. Bu skandal sonrası herkes Aslı Bekiroğlu kimdir?, Aslı Bekiroğlu'nun sevgilisi Can Koçkan kimdir? merak ediyor. İşte Aslı Bekiroğlu'nun olay yaratan o görüntüleri...
01.02.2020 15:15
- Son Güncelleme: 01.02.2020 16:18
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