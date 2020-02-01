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Aslı Bekiroğlu'nun cinsel içerikli videoları ve fotoğrafları ifşa oldu! İşte o görüntüler...

Bugün oyuncu Aslı Bekiroğlu ve sevgilisi Can Koçkan sosyal medyanın gündemine oturdu... Son olarak Benim Tatlı Yalanım dizisinde rol alan 24 yaşındaki oyuncu Aslı Bekiroğlu'nun cep telefonu hacklenince olanlar oldu. Aslı Bekiroğlu'nun cinsel içerikli videoları ve fotoğrafları sosyal medyaya yayıldı. Bu skandal sonrası herkes Aslı Bekiroğlu kimdir?, Aslı Bekiroğlu'nun sevgilisi Can Koçkan kimdir? merak ediyor. İşte Aslı Bekiroğlu'nun olay yaratan o görüntüleri...

01.02.2020 15:15 - Son Güncelleme: 01.02.2020 16:18
Aslı Bekiroğlu'nun cinsel içerikli videoları ve fotoğrafları ifşa oldu! İşte o görüntüler...

Bir süredir Can Koçkan ile aşk yaşayan oyuncu Aslı Bekiroğlu ile ilgili ortaya çıkan görüntüler sosyal medyayı salladı.

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Aslı Bekiroğlu'nun cinsel içerikli videoları ve fotoğrafları ifşa oldu! İşte o görüntüler...

Bekiroğlu'nun sevgilisi ile özel fotoğrafları sosyal medyaya düştü.

Aslı Bekiroğlu'nun cinsel içerikli videoları ve fotoğrafları ifşa oldu! İşte o görüntüler...

Çift, konuyla ilgili henüz bir açıklama yapmadı.

Aslı Bekiroğlu'nun cinsel içerikli videoları ve fotoğrafları ifşa oldu! İşte o görüntüler...

Bekiroğlu'nun sosyal medya hesabında fotoğraflarını yorumlara kapatması dikkatlerden kaçmadı.

Aslı Bekiroğlu'nun cinsel içerikli videoları ve fotoğrafları ifşa oldu! İşte o görüntüler...

İŞTE OLAY YARATAN O FOTOĞRAFLAR

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