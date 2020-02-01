Ünlü oyuncu Aslı Bekiroğlu ifşa görüntüleri sızdırıldı. İnternete düşen Asli Bekiroğlu'na ait olduğu iddia edilen fotoğrafların ortaya çıkması sonrası fotoğraflar Aslı Bekiroğlu'na mı ait sorusu sorulmaya başlandı. Bu bağlamda Aslı Bekiroğlu nereli, kaç yaşında? Aslı Bekiroğlu kimdir, hangi dizilerde oynadı? gibi soruların yanıtları merak ediliyor. Aslı Bekiroğlu, 1995 yılında İstanbul'da doğmuştur. Eğitimini Bahçeşehir Üniversitesi Beslenme ve Diyet Bölümü'nde tamamlamıştır. Son olarak Benim Tatlı Yalanım ve Jet Sosyete dizisinde rol alan Aslı Bekiroğlu kimdir, kaç yaşında, hangi dizilerde oynadı?

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