Magazin dünyasına bomba gibi düşen haber bugün geldi. Aslı Bekiroğlu'nun olduğu iddia edilen çıplak fotoğrafları sosyal medyaya bomba gibi düştü. Aslı Bekiroğlu'nun, sevgilisi Can Koçkan ile özel fotoğraflarının sosyal medyada yayıldığı ileri sürüldü. Ünlü çift, konuyla ilgili henüz bir açıklama yapmadı. Bekiroğlu'nun, sosyal medya hesabında fotoğraflarını yorumlara kapatması dikkatlerden kaçmadı.

Öte yandan Aslı Bekiroğlu'nun, Instagram'da 851 binin üzerinde takipçisi bulunuyor. Peki Aslı Bekiroğlu'nun sevgilisi Can Koçkan kimdir?

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