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    • Magazin
    • 01.02.2020 18:32
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    • 01.02.2020 18:32

    kimdir? olay oldu!

    Bir süredir ile aşk yaşayan oyuncu Aslı Bekiroğlu ile ilgili şoke eden bir iddia ortaya atıldı. İnternette çektiği videolar sonrası oyunculuk dünyasına giren Aslı Bekiroğlu, Star TV'de yayınlanan Benim Tatlı Yalanım dizisi ile daha da ünlü oldu. Bu sabah ise Aslı Bekiroğlu'na ait olduğu öne sürülen ifşa fotoğrafları ortaya çıktı. İlk oyunculuk deneyimini 2015 yılında yayınlanan Adı mutluluk dizisi ile yaşayan Aslı Bekiroğlu, Yol Arkadaşım, İkimizin Yerine, Gülümse Yeter, Jet Sosyete gibi yapımlarda yer almıştır. İşte Aslı Bekiroğlu'nun şoke eden fotoğrafları...

    Aslı Bekiroğlu'nun çıplak fotoğrafları olay oldu!

    Magazin dünyasına bomba gibi düşen haber bugün geldi. Aslı Bekiroğlu'nun olduğu iddia edilen çıplak fotoğrafları sosyal medyaya bomba gibi düştü. Aslı Bekiroğlu'nun, sevgilisi Can Koçkan ile özel fotoğraflarının sosyal medyada yayıldığı ileri sürüldü. Ünlü çift, konuyla ilgili henüz bir açıklama yapmadı. Bekiroğlu'nun, sosyal medya hesabında fotoğraflarını yorumlara kapatması dikkatlerden kaçmadı.
    Öte yandan Aslı Bekiroğlu'nun, Instagram'da 851 binin üzerinde takipçisi bulunuyor. Peki Aslı Bekiroğlu'nun sevgilisi Can Koçkan kimdir?

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