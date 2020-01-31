İrem Derici Kocaeli konserindeki skandal sözleriyle tepki çekmişti! Canlı yayında özür diledi 31.01.2020 18:45

Kocaeli Kartepe'de düzenlenen festivalde sahne alan İrem Derici'nin, 'Kalbimin Tek Sahibine' şarkısını seslendirdiği sırada söylediği sözler büyük tepki çekti. Görüntülerin ortaya çıkmasının ardından açıklama yapan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, organizasyonlarında Derici'ye yer vermeme kararı aldığını duyurdu. Ünlü şarkıcı ise Kanal D'de yayınlanan '2.Sayfa' programında özür diledi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Kartepe Belediyesi'nin 18 Ocak akşamı ortaklaşa düzenlediği KarFest'te sahne alan İrem Derici, sahnede kullandığı ifadeler nedeniyle büyük tepki gördü.

'Kalbimin Tek Sahibine' şarkısını seslendirdiği sırada parçanın meleklerle ilgili bölümünde sinkaflı kelimeler kullanan Derici'nin görüntüleri sosyal medyada yayılınca yoğun eleştiri aldı.

Görüntülerin hızla yayılmasının ardından Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nden açıklama geldi.

Bundan sonraki organizasyonlarında İrem Derici'ye yer vermeme kararı alan Kocaeli Büyükşehir'in açıklaması şöyle:

"Geniş katılımlı festival başarıyla tamamlanmış, organizasyonu düzenleyen belediyelerimizden kaynaklanan olumsuz hiçbir olay yaşanmamıştır. Organizasyonda sahne alan sanatçılardan biri olan İrem Derici'nin konser sırasında doğaçlama olarak yaptığı konuşmalar, kamuoyu ve belediyemiz tarafından tepkiyle karşılanmıştır. İrem Derici'nin sarf ettiği sözler sadece kendisini bağlamaktadır. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi olarak; halkımızın milli ve manevi değerlerini aşağılayıcı şekildeki bu sözlerden dolayı şarkıcı İrem Derici'yi şiddetle kınıyoruz. Bundan sonra düzenleyeceğimiz hiçbir organizasyonda kendisine yer verilmeyeceğini kamuoyuna saygıyla duyuruyoruz."

İrem Derici, Kanal D ekranlarında yayınlanan 2.Sayfa programında özür diledi. Derici şu açıklamalarda bulundu...

8 yıldır bazı huylarımı değiştiremedim.Dün akşamdan beri hem üzüntüden hem sinirden gözyaşı döktüm.Sözlerimi bu şekilde anlayanlardan özür dilerim.Yasaklı madde kullandığımı iddia edenlere dava açacağım.3 günde bir birileri boykot ediliyor ne kadar çirkinleştik. Küfürü bıraktıracak bir tedavi yöntemi arıyorum.

Bazı insanlar gündeme gelmek için beni linç ediyorlar.Konserden sonra ekibim bana çok kızdı.Sözlerimin doğruluğunu kanıtlamak için uğraşmayacağım.Bundan sonra ağzımdan çıkanlara daha fazla dikkat edeceğim.

Ben kötü niyetli bir insan değilim.Konser 10 gün önce olmuştu özellikle paylaşımın bekletildiğini düşünüyorum.Kötü niyetle söylemediğimi bildiği için annem bana sarıldı.

Güçlü durduğuma bakmayın hiç iyi değilim.Beni boykot ederken ağıza alınmayacak sözler söyleniyor.8 yıldır linç ediliyorum.

Küfür ve argo hayatımdan çıkmak zorunda bu ilişkilerime de yansıyor.Dini değerlerimize laf uzatmak ne haddime.10 bin kişinin olduğu bir sahnede her şey söylenemez.Herkesten çok ben kendimi eleştiriyorum. Konseri düzenleyenlerden çok özür diliyorum.10 saniyelik gaf hayatımda bir leke olarak kalmasın.