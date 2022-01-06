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Aşk haberleriyle gündemden düşmeyen Aleyna Tilki'nin yüzündeki morluklar dikkat çekti! Yüzü neden yara bere içinde ve mor?

Aşk haberleriyle gündemden düşmeyen Aleyna Tilki'nin yüzündeki morluklar dikkat çekti! Yüzü neden yara bere içinde ve mor?
06.01.2022 18:20

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Birbirinden ilginç açıklamaları, zaman zaman magazin skandallarıyla, son dönemin en çok konuşulan isimlerinden biri olan Aleyna Tilki Nişantaşı'nda objektiflere takıldı. Tilki (21), kendisinden 30 yaş büyük iş insanı Haldun Demirhisar ile adının aşk dedikodularına karışması hakkında konuşurken, "İlişkide yaş farkı önemli mi?" sorusunu da cevap verdi. Bu sırada yüzündeki morluklarla dikkat çeken Tilki, bu konuya da açıklık getirdi. Sevgilileri ile son dönemde gündemde yer alan Aleyna Tilki'nin adı son olarak Uzi' adıyla tanınan rapçi Utku Yalçınkaya ile anıldı.

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