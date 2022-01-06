Aleyna Tilki'nin yüzü neden yara bere içinde ve mor? Kendisinden 30 yaş büyük Haldun Demirhisar'la yakalandıktan sonra o isimle...
Birbirinden ilginç açıklamaları, zaman zaman magazin skandallarıyla, son dönemin en çok konuşulan isimlerinden biri olan Aleyna Tilki Nişantaşı'nda objektiflere takıldı. Tilki (21), kendisinden 30 yaş büyük iş insanı Haldun Demirhisar ile adının aşk dedikodularına karışması hakkında konuşurken, "İlişkide yaş farkı önemli mi?" sorusunu da cevap verdi. Bu sırada yüzündeki morluklarla dikkat çeken Tilki, bu konuya da açıklık getirdi. Sevgilileri ile son dönemde gündemde yer alan Aleyna Tilki'nin adı son olarak Uzi' adıyla tanınan rapçi Utku Yalçınkaya ile anıldı.
Aleyna Tilki'nin yüzü neden yara bere içinde ve mor? Kendisinden 30 yaş büyük Haldun Demirhisar'la yakalandıktan sonra Uzi ile adı aşk iddialarına karışan Aleyna Tilki, önceki gün kardeşi Ayça ile birlikte Nişantaşı sokaklarında görüntülendi.
Kendine özgü giyim tarzıyla yine dikkatleri üzerine toplayan şarkıcı, ayaküstü gazetecilerin sorularına cevap verdi.
"AİLEMİ ÇOK KORKUTTU"
Yılbaşında konser vermediğini sosyal medya platformları üzerinden canlı yayın yaparak sevenleriyle bir araya geldiğini ifade eden popçu, Üsküdar'da yer alan evine gizlice girmeye çalışan saplantılı hayranıyla ilgili olarak, "Hayran demek doğru olmaz aslında ona. Ailemi çok korkuttu. Bir de serbest bırakılması üzdü bizi" dedi.
"HALDUN ARKADAŞIM"
51 yaşındaki iş insanı Haldun Demirhisar ile görüntülenmesi hatırlatılan Aleyna Tilki, "Haldun benim altı yıldır arkadaşım. Sürekli fotoğraflarımızı paylaşıyoruz zaten. Türkiye'de sanat vizyonu en geniş olan insanlardan biri. Onunla beraber çok güzel bir iş yapacağız. O benim arkadaşım" şeklinde konuştu.