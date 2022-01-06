Aleyna Tilki’nin yüzü neden yara bere içinde ve mor? Kendisinden 30 yaş büyük Haldun Demirhisar’la yakalandıktan sonra o isimle...

"AİLEMİ ÇOK KORKUTTU"

Yılbaşında konser vermediğini sosyal medya platformları üzerinden canlı yayın yaparak sevenleriyle bir araya geldiğini ifade eden popçu, Üsküdar'da yer alan evine gizlice girmeye çalışan saplantılı hayranıyla ilgili olarak, "Hayran demek doğru olmaz aslında ona. Ailemi çok korkuttu. Bir de serbest bırakılması üzdü bizi" dedi.