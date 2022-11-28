Trafik kazasında yaşamını yitiren Tolga Güleryüz’e veda programı!

Amasya'nın Merzifon ilçesinde Çorum'dan turne dönüşü tiyatro ekibinin taşıyan minibüsün TIR ile çarpıştığı kazada Tolga Güleryüz, Burak Topçu ve Özgür Karataş yaşamını yitirdi. Melis İşiten, Ceyhun Fersoy ve Sergen Deveci’nin de yaralandığı kaza sonrası Tolga Güleryüz için Kadıköy Halk Eğitim Merkezi’nde veda programı düzenlendi. Programa Güleryüz’ün ailesinin yanı sıra kaza yaşadığı araçta bulunan oyuncu arkadaşları Ceyhun Fersoy ve Melis İşiten de katıldı. Güleryüz ile anılarını anlatan Melis İşiten, Ceyhun Fersoy ve Begüm Öner, gözyaşlarına hakim olamadı.