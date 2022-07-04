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Haberler Magazin 5,5 aylık hamile olan Amine Gülşe’den karnı burnunda poz! Mesut Özil’in biricik eşinin son haline bakın! İkinci bebeği için...

5,5 aylık hamile olan Amine Gülşe’den karnı burnunda poz! Mesut Özil’in biricik eşinin son haline bakın! İkinci bebeği için...

5,5 aylık hamile olan Amine Gülşe'den karnı burnunda poz! Fenerbahçeli futbolcu Mesut Özil ile 2019'da nikah masasına oturan ünlü oyuncu Amine Gülşe'nin 2 yıl önce kızı Eda'yı kucağına alarak ilk kez annelik duygusunu tatmıştı. Şimdilerde ikinci bebeğine hamile olan Gülşe'den karnı burnunda poz geldi. 5,5 aylık hamile olan ünlü oyuncu, siyah elbisesiyle verdiği pozları takipçilerinin beğenisine sundu. Bebeğini kucağına almak için gün sayan Gülşe'nin son hali kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. İşte Amine Gülşe'nin karnı burnunda o pozları...

04.07.2022 20:48 - Son Güncelleme: 04.07.2022 20:48
5,5 aylık hamile olan Amine Gülşe’den karnı burnunda poz! Mesut Özil’in biricik eşinin son haline bakın! İkinci bebeği için...

Türkiye güzellerinden Amine Gülşe, 2019 yılında Fenerbahçeli futbolcu Mesut Özil ile görkemli bir düğünle nikah masasına oturmuştu.

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5,5 aylık hamile olan Amine Gülşe’den karnı burnunda poz! Mesut Özil’in biricik eşinin son haline bakın! İkinci bebeği için...

Mutlu evlilikleriyle magazin dünyasının örnek çiftleri arasında gösterilen ikili, iki sene önce de kızları Eda'yı kucaklarına alarak ilk kez anne-baba olmanın heyecanını yaşamıştı.

5,5 aylık hamile olan Amine Gülşe’den karnı burnunda poz! Mesut Özil’in biricik eşinin son haline bakın! İkinci bebeği için...

"5 ÇOCUK SÖZÜMÜZ VARDI"
Geçtiğimiz aylarda bir etkinlikte konuşan Gülşe, "O kadar hızlı büyüyor ki bu anları yaşamak istiyorum. 5 çocuk sözümüz vardı. Allah hayırlısını nasip etsin. 5 olmasa da kızıma kardeş yapmayı tabii ki istiyoruz" açıklamasını yapmıştı.

5,5 aylık hamile olan Amine Gülşe’den karnı burnunda poz! Mesut Özil’in biricik eşinin son haline bakın! İkinci bebeği için...

Geçen haftalarda ise Amine Gülşe'nin ikinci bebeğine hamile olduğu ortaya çıkmıştı.

5,5 aylık hamile olan Amine Gülşe’den karnı burnunda poz! Mesut Özil’in biricik eşinin son haline bakın! İkinci bebeği için...

KARNI BURNUNDA POZ!
Sosyal medyayı aktif olarak kullanan ünlü oyuncu Gülşe'den karnı burnunda poz geldi.

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