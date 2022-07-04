5,5 aylık hamile olan Amine Gülşe’den karnı burnunda poz! Mesut Özil’in biricik eşinin son haline bakın! İkinci bebeği için...

"5 ÇOCUK SÖZÜMÜZ VARDI"

Geçtiğimiz aylarda bir etkinlikte konuşan Gülşe, "O kadar hızlı büyüyor ki bu anları yaşamak istiyorum. 5 çocuk sözümüz vardı. Allah hayırlısını nasip etsin. 5 olmasa da kızıma kardeş yapmayı tabii ki istiyoruz" açıklamasını yapmıştı.