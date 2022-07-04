5,5 aylık hamile olan Amine Gülşe’den karnı burnunda poz! Mesut Özil’in biricik eşinin son haline bakın! İkinci bebeği için...
5,5 aylık hamile olan Amine Gülşe'den karnı burnunda poz! Fenerbahçeli futbolcu Mesut Özil ile 2019'da nikah masasına oturan ünlü oyuncu Amine Gülşe'nin 2 yıl önce kızı Eda'yı kucağına alarak ilk kez annelik duygusunu tatmıştı. Şimdilerde ikinci bebeğine hamile olan Gülşe'den karnı burnunda poz geldi. 5,5 aylık hamile olan ünlü oyuncu, siyah elbisesiyle verdiği pozları takipçilerinin beğenisine sundu. Bebeğini kucağına almak için gün sayan Gülşe'nin son hali kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. İşte Amine Gülşe'nin karnı burnunda o pozları...
04.07.2022 20:48 - Son Güncelleme: 04.07.2022 20:48
Türkiye güzellerinden Amine Gülşe, 2019 yılında Fenerbahçeli futbolcu Mesut Özil ile görkemli bir düğünle nikah masasına oturmuştu.