Mustafa Topaloğlu'dan kötü haber! 23 yıllık eşi ölümden döndü! Hastanedeki o görüntü kahretti

'Uzaylı' lakaplı türkücü Mustafa Topaloğlu'nun 23 yıllık eşi 2 çocuğunun annesi Derya Topaloğlu, hastanelik oldu.

Topaloğlu'nun eşi Derya Topaloğlu'nu karnından çıyan soktu.

Derya Topaloğlu hastaneye kaldırıldı.

Ölümden dönen Derya Topaloğlu'nun hastanede tedavisi sürüyor.

DERYA TOPALOĞLU KİMDİR?

Mustafa Topaloğlu kendisinden 25 yaş küçük Derya Topaloğlu ile dini nikahı kıymıştı. Çiftin bu evlilikten Irmak adında bir kızı, Hilmi Uzay adında bir oğlu bulunuyor.