Tamer Karadağlı: ''Linç kampanyası sanatsal değil politik'' | İşte Nihal Yalçın'ın ''Selahattin Demirtaş'a Özgürlük'' nidası attığı o anlar

Antalya Altın Portakal'da En İyi Kadın Oyuncu ödülünü alan Nihal Yalçın ile ödülü takdim etmek için sahnye çıkan Tamer Karadağlı arasında yaşanan diyalog, sosyal medyanın gündemine oturdu. Yalçın'a sosyal medya üzerinden oyuncu ve siyasi isimlerden destek verilirken, Karadağlı ise bir süre sessizliğini korumayı tercih etti. Karadağlı 2. sayfa programına telefonla bağlanıp suskunluğunu bozdu. Karadağlı, "Linç kampanyası başlayınca bir gün bekledim. Sonra aldı başını gitti. Pervin Buldan sahip çıktı. 'Son kez tweet atacak olsan ne yazarsın?' diye sormuşlar. Hanımefendi "Selahattin Demirtaş'a özgürlük" yazmış. Demirtaş ne dedi. 'Öcalan'ın heykelini dikeceğiz' dedi. Hanımefendi bunu mu savunuyor? dedi. İşte karadağlının çarpıcı açıklaması ve Nihal Yalçın'ın Selahattin Demirtaş'a Özgürlük'' nidası attığı o anlar...