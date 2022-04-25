RAMAZAN İMSAKİYE
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Aleyna Tilki hamilelik itirafıyla bombanın pimini çekti! Eleştiri yağmuruna tutuldu

Aleyna Tilki hamilelik itirafıyla bombanın pimini çekti! Eleştiri yağmuruna tutuldu
25.04.2022 13:06

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Aleyna Tilki'den bomba hamilelik itirafı! Paylaşımı herkesi şaşkına çevirdi görenler Aleyna Tilki'nin sevgililerini merak etti. Son dönemde yeni klibi ile sık sık gündemde yer alan Aleyna Tilki Instagram paylaşımı ile dikkat çekti. 22 yaşındaki Aleyna Tilki'nin 'hamilelik' hakkında yaptığı açıklama kısa sürede sosyal medya gündemine bomba gibi düştü.

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Son klibi, iddialı giyim tarzı ve açıklamalarıyla sık sık gündeme gelen Aleyna Tilki, yine çok konuşulacak bir paylaşım yaptı.

Bebeğini kucağına almasına kısa bir süre kalan dünyaca ünlü yıldız Rihanna ile Sita Abellan'ın yan yana oldukları bir kareyi sosyal medya hesabı Instagram üzerinden paylaşan genç popçu, hayranlığını dile getirdi.

Bununla da kalmayan Aleyna Tilki, "En beğendiğim üç ikon da aynı anda hamile. Britney (Spears), Sita ve Rihanna. Ben ne zaman doğursam?" diye yazdı.

Aleyna Tilki, paylaşımının son satırına ise dikkat çeken bir cümleyi iliştirdi.

Şarkıcı, "Sevgilim olsa doğururdum net" dedi.

Bu açıklama ile hem sevgilisi olmadığını duyuran şarkıcı, anne olmak istediğinin sinyallerini de vermiş oldu.

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