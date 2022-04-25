RAMAZAN İMSAKİYE
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Gönül Dağı'nın Asuman'ı Hazal Çağlar çıtayı yükseltmiş! Eski hali 'Gedelli'ye fazlasın' dedirtti!

Gönül Dağı'nın Asuman'ı Hazal Çağlar çıtayı yükseltmiş! Eski hali 'Gedelli'ye fazlasın' dedirtti!
25.04.2022 12:41

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Gönül Dağı dizisinde Asuman karakteri izleyici tarafından merak ediliyor. TRT 1 ekranlarında yayınlanan Gönül Dağı Gülsim Ali, Berk Atan, Ecem Özkaya, Ali Düşenkalkar gibi isimleri kadrosunda bulundururken kendi yıldızlarını da yarattı. Onlardan biri de Asuman karakterine hayat veren Hazal Çağlar. Asuman karakteriyle birlikte Hazal Çağlar hakkında araştırma yapılıyor. Güzel oyuncu hakkında araştırma yapanlar eski halini görünce gözlerine inanmadı. Cesur pozlarıyla şoke eden Çağlar'ın değişimi de cabası...

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