Aleyna Tilki evlendi annesi ve kardeşiyle çılgınlar gibi dans etti! Anne Havva Öztel minileri çekti kızlarını geçti

Açıklamaları, paylaşımları, şarkıları, giydikleri, klipleri ve aklınıza gelebilecek her şeyler gündemde kalmayı başaran Aleyna Tilki yine yaptı yapacağını. 21 yaşındaki şarkıcı Aleyna Tilki sosyal medya hesaplarında yaptığı paylaşımla ortalığı karıştırdı. Genç yaşta elde ettiği şöhret sayesinde adını milyonlara duyuran Aleyna Tilki, sosyal medya sayfasından yaptığı bir paylaşımda evleneceğini duyurmuştu. Tabi bu reklam çalışmasından öte değildi. Lansmanda Aleyna Tilki, bir robotla evlendi. Ünlü sanatçının nikah şahitleri ise Ersay Üner ve Cemalcan Seven oldu. Aleyna Tilki'yi özel gününde ailesi de yalnız bırakmadı. Bu özel güne damgasını vuran ise anne Havva Öztel'di.