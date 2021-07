Manavgat'ta çiftliği yanan Tuğba Özay sinir krizi geçirdi! Gözyaşlarına boğuldu yardım istedi

Antalya'nın Manavgat ve Akseki ilçelerindeki yangınlara havadan ve karadan müdahale sürüyor. Dün öğle saatlerinde Manavgat'ın Yeniköy mahallesinde başlayan ve büyüyerek 4 farklı noktada gün boyu ilerleyen yangının söndürülmesi için ekipler canını dişine taktı. Yangından eski manken Tuğba Özay'ın çiftliği de zarar gördü. Tuğba Özay sosyal medya hesabından yardım çağrısında bulundu. Tuğba Özay, bu çağrının ardından hastaneye kaldırıldığını ve felç geçirdiğini açıkladı.

Tuğba Özay'ın Manavgat'ta çiftliği yandı sinir krizi geçirdi sonrasında felç geldi! Gözyaşlarına boğuldu yardım istedi... Antalya'nın Manavgat ilçesinde, dört ayrı noktada orman yangını çıktı. Yangın bölgesinde alevler, yerleşim yerleri ve tarım alanlarına da sıçradı. Yangından eski manken Tuğba Özay'ın çiftliği de zarar gördü. Özay, gözyaşları içinde sosyal medya hesabından yardım çağrısında bulundu. Olaylardan etkilenen eski manken, hastanelik oldu.

Dün öğle saatlerinde Manavgat'ın Yeniköy mahallesinde başlayan ve büyüyerek 4 farklı noktada gün boyu ilerleyen yangına müdahale devam ediyor. Yangının sıçradığı bölgede çiftliği bulunan manken Tuğba Özay ise dün akşamdan bu yana sosyal medya hesabından gözyaşları içinde video çekerek yardım istedi.

Dün öğle saatlerinde Antalya Manavgat'ın Yeniköy mahallesinde başlayan ve büyüyerek dört farklı noktada gün boyu ilerleyen yangına müdahale devam ediyor.

Yangının olduğu bölgede çiftliği bulunan eski manken Tuğba Özay'ın çiftliği de hasar gördü. Tuğba Özay, sosyal medya hesabından yardım çağrısında bulundu.

İlk uçakla Antalya'ya giden Tuğba Özay, sosyal medya hesabından gözyaşlarıyla yardım istedi: Yanıyoruz! Çiftliğimiz yanıyor... nolur sesimizi duyurun. Şu an Manavgat'a yetişmeye çalışıyorum. Nolur sesimizi duyurun. Yanıyor çiftliğimiz yanıyor, her yer, her şey yanıyor. Yangın uçakları daha çok gelmeli. Her yer yanıyor.

"Yaklaşık 1.5 saattir ağlıyorum. Çok büyük bir orman yangını yaşıyoruz. Diyecek bir söz bulamıyorum. Orada insanların evleri yanıyor, hayvanlar yanıyor. İçim yanıyor. Manavgat'a çok geçmiş olsun, hepimize geçmiş olsun. İnanın artık dayanacak gücüm yok, çok üzülüyorum."

"Allah'ım bir an önce Manavgat'taki yangın durdurulsun. Elinizden gelen ne varsa yapın, koşun, yetişin. Ne olur sesimi duyun, duyurun. Çevre illerden gönüllü arkadaşlarımız da Manavgat'a gelin. Manavgat bitti, yandı, kül oldu. Lütfen sesimizi duyun. Her taraftan yanıyoruz, müthiş derecede poyraz var."

FELÇ GEÇİRDİĞİNİ AÇIKLADI

Yaşadığı üzüntüye dayanamayan Tuğba Özay, hastanelik oldu. Özay, sağlık durumunu Instagram sayfasında takipçileri ile paylaştı: Arkadaşlar ben felç geçirdim. Yandı, her yer yandı. Çiftliğimiz, evimiz her şey yandı. Dünden beri yalvarıyorum. Destek istiyorum. Yandı, her yer yandı. Ben böyleyim, felç geçirdim.