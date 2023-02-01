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''Aldatıldık'' diyen Afra Saraçoğlu'ndan ''yeto'' paylaşımı

''Aldatıldık'' diyen Afra Saraçoğlu'ndan ''yeto'' paylaşımı
01.02.2023 16:01

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Dizisinin başlamasıyla adı sevgilisi Mert Yazıcıoğlu yerine, rol arkadaşı Mert Ramazan Demir'le daha sık anılmaya başlayan Afra Saraçoğlu önceki gün Mert Yazıcıoğlu ile olan fotoğraflarını kaldırmış sonrasında Mert Yazıcıoğlu'dan hamle gecikmemişti. Eski aşıklar arasında sular durulmazken, Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir'in aşk yaşamaya başladığı gelen iddialar arasındaydı. Tüm bunlar yaşanırken Afra Saraçoğlu sosyal medya hesabından paylaşımlarına devam ediyor. Saraçoğlu'ndan, Sezen Aksu'lu ''Aldatıldık'' göndermesi sonrası "Yeto" paylaşımı geldi. İşte o paylaşım...

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