Ajdar AVM’de sinir krizi geçirdi: "Yönetime gidin!" diye bağırdı

"Starım" Sözü Tansiyonu Yükseltti

Yıllar önce çıkardığı şarkılar ve kendine has tavırlarıyla Türkiye'nin ilk internet fenomenlerinden biri haline gelen Ajdar, uzun bir aradan sonra bir AVM'de görüntülendi. Alışveriş merkezinde dolaştığı sırada kendisini fark eden bir grup gencin "Starım" diyerek fotoğraf çektirmek istemesi, beklenmedik bir gerginliğe yol açtı.

"Yönetime Gidin" Diyerek Uzaklaştı

Gençlerin ilgisine sert bir tepki gösteren Ajdar, bir anda sinirlerine hakim olamayarak çevredekilerin şaşkın bakışları arasında bağırmaya başladı. Gençlere "Yönetime gidin!" şeklinde çıkışan fenomen, tepkisinin ardından arkasını dönerek hızla olay yerinden uzaklaştı.