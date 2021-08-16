Ağzı kulaklarında! Sevcan Orhan'dan sürpriz aşk paylaşımı geldi! Yeni sevgilisi de çok ünlü bir isim...

Sevcan Orhan'dan sürpriz aşk paylaşımı geldi, Halk müziği sanatçısı magazin gündemine bomba gibi düştü. Aradığı aşkı kendisi gibi ünlü bir isimde bulan Sevcan Orhan Instagram paylaşımıyla dikkat çekti. 2006 yılında bağlama sanatçısı Ümit Yılmaz ile evlenen ancak bu evliliği çok kısa süren Orhan, eski futbolcu Hasan Şaş ile yaşadığı aşkla da uzun süre gündemi meşgul etmişti. İşte Sevcan Orhan ve sevgilisi...

Sevcan Orhan, 2006 yılında bağlama sanatçısı Ümit Yılmaz ile evlenmişti. Orhan'ın bu evliliği çok kısa sürmüştü. Ünlü sanatçı, eski futbolcu Hasan Şaş ile yaşadığı aşkla da uzun süre gündemi meşgul etmişti.

Türk Halk Müziği sanatçısı Sevcan Orhan yeni sevgilisiyle gündem oldu. Ünlü yazar Gökhan Dağıstanlı ile birliktelik yaşayan Orhan aşk paylaşımıyla dikkat çekti.

Gökhan Dağıstanlı, sevgilisiyle çekilmiş aşk pozunu, "Belki de biraz geç rastladım sana. Ama her şey geç gelmiyor mu zaten yurdumuza?" notuyla paylaştı. Sevcan Orhan ise bu paylaşıma "Seni çok seviyorum" yanıtını verdi.