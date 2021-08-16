Sevcan Orhan’dan sürpriz aşk paylaşımı geldi usta sanatçının ağzı kulaklarında! Yeni sevgilisi bakın kim çıktı o da çok ünlü bir isim...

Gökhan Dağıstanlı, sevgilisiyle çekilmiş aşk pozunu, "Belki de biraz geç rastladım sana. Ama her şey geç gelmiyor mu zaten yurdumuza?" notuyla paylaştı. Sevcan Orhan ise bu paylaşıma "Seni çok seviyorum" yanıtını verdi.