Oğuzhan Koç kıskanmasın da ne yapsın! Demet Özdemir çiçekli bikinisi ve düzgün fiziğiyle yaktı geçti

2021'in ilk aşk bombasını patlatan Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç ilk başlarda aşklarını saklamayı tercih etseler de, kaçış çoktan bitti. Sonrasında aşklarını sosyal medyada ilan eden çift son olarak tatil fotoğraflarıyla gündeme bomba gibi düşmüştü. Geçtiğimiz günlerde haklarında ayrılık haberleri çıkan sonrasında sosyal medya hesaplarında yaptıkları paylaşımlarla reddeden ünlü çift tatile doymuyor. Bu kez Bodrum'da görüntülendi Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç. Demet Özdemir, çiçekli bikinisi ve düzgün fiziğiyle düşman çatlattı.