Serenay Sarıkaya - Cem Yılmaz aşkına Ahu Yağtu engeli! Eski eş eve gelince Serenay gitti

05.07.2020 13:51

Serenay Sarıkaya ile Cem Yılmaz aşkı kaldığı yerden devam ederken, Serenay Sarıkaya'nın Instagram'dan paylaştığı fotoğraftaki alyans dikkat çekmişti. Evlilik ve hamilelik iddiasıyla gündemden düşmeyen Serenay Sarıkaya bu kez de Ahu Yağhu ile gündeme geldi. Bodrum'da tatil yapan Serenay ve Cem'in arasına Ahu Yağtu girdi. İddiaya göre oğlu Kemal Yılmaz ile Bodrum paylaşımı herkesi şoke etti. Sevgilisi ile Bodrum tatiline çıkan Sarıkaya, son dönemlerde aldığı kilolarla dikkat çekmişti. Hamile olduğu iddia edilen Serenay Sarıkaya, Cem Yılmaz ile evlendi mi? İşte kafalarda bu sorunun dolaşmasına neden olan paylaşım!

Cem Yılmaz - Serenay Sarıkaya aşkına Ahu Yağtu engeli! 2020'nin çok konuşulan aşkları arasında yer alan Serenay Cem ilişkisi tüm hızıyla devam ederken, eski eş cephesinden şaşırtan bir adım geldi. Cem Yılmaz'ın Bodrum'daki evinde tatilde olan çifin tatili, Ahu Yağtu engeline takıldı.

Kanal D ekranlarında yayınlanan 2. Sayfa'nın haberine göre; Cem Yılmaz'ın eski sevgilisi Defne Samyeli ile aynı günde doğan (1 Temmuz) Sarıkaya, doğum gününü arkadaşlarıyla geçirmek zorunda kaldı.