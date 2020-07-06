Burcu Özberk'in estetiksiz hali sosyal medyayı karıştırdı! Afili Aşk ile Altın Kelebek alan Burcu Özberk...

Onlardan biri de Altın Kelebek'te 'En iyi romantik komedi dizisi kadın oyuncusu' ödülünü alan Burcu Özberk. Burcu Özberk'in yıllar içerisindeki değişimi inanılır gibi değil. İşte başta Burcu Özberk olmak üzere ünlülerin estetikli ve estetiksiz halleri.