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Burcu Özberk'in estetiksiz hali sosyal medyayı karıştırdı! Afili Aşk ile Altın Kelebek alan Burcu Özberk...

Afili Aşk dizisinde Ayşe karakterine hayat veren Burcu Özberk, güzelliği ile izleyicilerin beğenisini topladı. Çağlar Ertuğrul ile aralarındaki uyumla dikkatleri üzerine çeken Burcu Özberk başarılı performansı ile de göz doldurdu. Afili Aşk oyuncuları Burcu Özberk ve Çağlar Ertuğrul Altın Kelebek'te de başarılarının meyvesini topladı. Burcu Özberk'in Altın Kelebek'te 'En iyi romantik komedi dizisi kadın oyuncusu' ödülü almasının ardından özel hayatını merak edenler estetiksiz haliyle karşılaştı. Burcu Özberk'in estetiksiz hali görenleri şok etti. Kariyerinin ilk dönemlerinde Muhteşem Yüzyıl adlı dizide rol alan Burcu Özberk'in değişimine tanıklık edeceksiniz.

06.07.2020 13:00 - Son Güncelleme: 06.07.2020 13:00
Burcu Özberk'in estetiksiz hali sosyal medyayı karıştırdı! Afili Aşk ile Altın Kelebek alan Burcu Özberk...

Kimi meslekleri gereği, kimi ise kendini daha güzel hissetmek adına estetik operasyonlara başvurabiliyor. Sürekli kameralar önünde gördüğümüz ünlü isimlerin değişimine bazen canlı canlı tanık oluyoruz.

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Burcu Özberk'in estetiksiz hali sosyal medyayı karıştırdı! Afili Aşk ile Altın Kelebek alan Burcu Özberk...

Onlardan biri de Altın Kelebek'te 'En iyi romantik komedi dizisi kadın oyuncusu' ödülünü alan Burcu Özberk. Burcu Özberk'in yıllar içerisindeki değişimi inanılır gibi değil. İşte başta Burcu Özberk olmak üzere ünlülerin estetikli ve estetiksiz halleri.

Burcu Özberk'in estetiksiz hali sosyal medyayı karıştırdı! Afili Aşk ile Altın Kelebek alan Burcu Özberk...

Almeda Abazi

Burcu Özberk'in estetiksiz hali sosyal medyayı karıştırdı! Afili Aşk ile Altın Kelebek alan Burcu Özberk...

Didem Soydan

Burcu Özberk'in estetiksiz hali sosyal medyayı karıştırdı! Afili Aşk ile Altın Kelebek alan Burcu Özberk...

Fahriye Evcen

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