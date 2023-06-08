Haberler Magazin Videoları ''Adam adam'' Murat Dalkılıç'ın Eser Yenenler'i satmadığı anların videosunu izle! Berfu Yenenler: ''Siz örgüt olmuşsunuz''

''Adam adam'' Murat Dalkılıç'ın Eser Yenenler'i satmadığı anların videosunu izle! Berfu Yenenler: ''Siz örgüt olmuşsunuz''

''Adam adam'' Murat Dalkılıç'ın Eser Yenenler'i satmadığı anların videosunu izle! Berfu Yenenler: ''Siz örgüt olmuşsunuz''
08.06.2023 10:09

OTOMATİK OYNAT

Magazin 01:18
Yalı Çapkını 36. bölüm 2....
Magazin 00:16
Beren Gökyıldız mezuniyet...
Magazin 00:15
Ceylan kalçasına estetik mi...
Magazin 00:20
Cihan Ünal’ın kızı Irmak Ünal...
Magazin 00:18
Hande Erçel’in paylaşımına...
Magazin 00:24
Safiye'nin aşkı Faik lüks...
Magazin 23:04
Müge Anlı ATV canlı yayınında...
Magazin 00:30
Şeyla Halis'in son hali...
Magazin 01:02
Yalı Çapkını 36. bölüm...
Magazin 00:15
Veda Mektubu'nun Ziya'sı Selim...
Magazin 00:09
Demet Şener spor yaparken...
Magazin 02:57
Tamer Karadağlı'dan 'ihanetin...

Sosyal medyayı etkin kullanan Eser - Berfu Yenenler çiftinin yeni paylaştığı video sosyal medyayı salladı. Berfu Yenenler eşi Eser yanındayken Murat Dalkılıç'la telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Murat Dalkılıç'a "Eser nerede? Seninle olduğunu söyledi" sorusunu yönelten Berfu, ''İçeride uyuyor'' cevabını aldı. Murat Dalkılıç'ın profesyonelce kaçış cevapları ve Eser Yenenler'i satmadığı anların videosu sosyal medyayı salladı. Konuşma sonrası Eser Yenenler Murat Dalkılıç'a ''adam adam'' yorumunda bulunurken Berdu ise ''Siz örgüt olmuşsunuz'' demekle yetindi. Sosyal medya kullanıcıları ise video sonrası ikiye bölündü. Kullanıcılar; "Murat Dalkılıç kapatılsın" ve ''Aradığım arkadaş'' yorumlarında bulundu. İşte Murat Dalkılıç'ın Eser Yenenler'i satmadığı anların videosu...

Magazin Videoları
SON DAKİKA