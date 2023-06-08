Sosyal medyayı etkin kullanan Eser - Berfu Yenenler çiftinin yeni paylaştığı video sosyal medyayı salladı. Berfu Yenenler eşi Eser yanındayken Murat Dalkılıç'la telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Murat Dalkılıç'a "Eser nerede? Seninle olduğunu söyledi" sorusunu yönelten Berfu, ''İçeride uyuyor'' cevabını aldı. Murat Dalkılıç'ın profesyonelce kaçış cevapları ve Eser Yenenler'i satmadığı anların videosu sosyal medyayı salladı. Konuşma sonrası Eser Yenenler Murat Dalkılıç'a ''adam adam'' yorumunda bulunurken Berdu ise ''Siz örgüt olmuşsunuz'' demekle yetindi. Sosyal medya kullanıcıları ise video sonrası ikiye bölündü. Kullanıcılar; "Murat Dalkılıç kapatılsın" ve ''Aradığım arkadaş'' yorumlarında bulundu. İşte Murat Dalkılıç'ın Eser Yenenler'i satmadığı anların videosu...