67'lik Nilüfer'in ilk eşi bakın kim çıktı! Duyanın inanamadı! Meğer Kurtlar Vadisi’nin yıldızıyla 2 yıl aynı yastığa baş koymuş...

'Dünya Dönüyor', 'Kavak Yelleri', 'Taa Uzak Yollardan', 'Caddelerde Rüzgar', 'Mor Menekşe' gibi şarkılarla hafızalara kazınan ünlü şarkıcı Nilüfer, verdiği son konserin ardından gündem oldu. 67 yaşındaki ünlü şarkıcının hayatı da merak edilip araştırılmaya başlandı. Seslendirdiği aşk şarkılarıyla beğeni toplayan şarkıcının özellikle eski eşi merak konusu oldu. İnternet kullanıcıları, "Nilüfer'in eski eşi kim?" sorusunun yanıtını arattı. Ünlü şarkıcının bir dönem Kurtlar Vadisi'nin ünlü oyuncusuyla evli olduğunu ilk kez duyanlar şaşkınlıklarını gizleyemedi. Bakın Nilüfer'in eski kocası kimmiş...