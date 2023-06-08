Murat Dalkılıç satmadı Eser Yenenler'in eşi Berfu Yenenler'in ağzı açık kaldı 'resmen örgüt olmuşsunuz' dedi sosyal medya: "Murat Dalkılıç kapatılsın"
Murat Dalkılıç satmadı, Eser Yenenler'in eşi Berfu Yenenler'in ağzı açık kaldı 'resmen örgüt olmuşsunuz' dedi. Sossyal medyada "Murat Dalkılıç kapatılsın" yorumları yapılıyor. Geçtiğimiz nisan ayında Murat Dalkılıç'ın 'aldatma' açıklaması ortalığı karıştırmış, konuyla ilgili sosyal medyada, "Merve'yi Allah kurtarmış" , "Aldatmak övünülecek, normalleştirilecek bir şey değil" , "Aldatmayı modernlik olarak göstermeyin" yorumları yapılmıştı. Berfu Yenenler sosyal medyadan şarkıcı Murat Dalkılıç'a yaptığı şakanın videosunu paylaşınca olanlar oldu. Berfu Yenenler eşi Eser Yenenler yanındayken, Dalkılıç'a "Eser nerede? Seninle olduğunu söyledi" diyor. Dalkılıç ise "İçeride yatıyor" yanıtını veriyor. İşte "Murat Dalkılıç kapatılsın" denen o anlar...
08.06.2023 09:30 - Son Güncelleme: 08.06.2023 10:10
Murat Dalkılıç satmadı Eser Yenenler'in eşi Berfu Yenenler'in ağzı açık kaldı 'resmen örgüt olmuşsunuz' dedi sosyal medyada o anlara "Murat Dalkılıç kapatılsın" yorumları yapıldı.
Viral olan bir videoyu eşi Eser Yenenler ve arkadaşı Murat Dalkılıç üzerinde deneyen Berfu Yenenler gündeme bomba gibi düştü.