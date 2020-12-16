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Acun Ilıcalı'nın torunu Begüm ortaya çıktı! İşte Acun Ilıcalı'nın ilk eşi Seda Başbuğ'dan dünyaya gelen kızı ve torunu...

Acun Ilıcalı'nın torunu Begüm ortaya çıktı! Acun Ilıcalı'nın ilk eşi Seda Başbuğ'dan dünyaya gelen kızı Banu ve torunu Begüm sosyal medyada ilgi odağı oldu. Geçtiğimiz temmuz ayında ilk kızı Banu Ilıcalı'nın doğum yapması ile dedelik heyecanı yaşayan Acun Ilıcalı'nın torunu Begüm bebek, ilk kez anneannesi Seda Başbuğ'un kucağında görülmüştü. Başından 3 evlilik geçen Acun Ilıcalı, ilk eşi ile 1988 yılında evlendi ve bu evlilikten Banu adını verdikleri bir kız evladı oldu. Çift, 1993 yılında yollarını ayırdı. İşte şu an 4 kız babası olan Acun Ilıcalı, çocukları ve torunu...

16.12.2020 09:16 - Son Güncelleme: 16.12.2020 09:47 BU GALERİYİ PAYLAŞ





