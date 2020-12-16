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Haberler Galeri Magazin Acun Ilıcalı'nın torunu Begüm ortaya çıktı! İşte Acun Ilıcalı'nın ilk eşi Seda Başbuğ'dan dünyaya gelen kızı ve torunu...

Acun Ilıcalı'nın torunu Begüm ortaya çıktı! İşte Acun Ilıcalı'nın ilk eşi Seda Başbuğ'dan dünyaya gelen kızı ve torunu...

Acun Ilıcalı'nın torunu Begüm ortaya çıktı! Acun Ilıcalı'nın ilk eşi Seda Başbuğ'dan dünyaya gelen kızı Banu ve torunu Begüm sosyal medyada ilgi odağı oldu. Geçtiğimiz temmuz ayında ilk kızı Banu Ilıcalı'nın doğum yapması ile dedelik heyecanı yaşayan Acun Ilıcalı'nın torunu Begüm bebek, ilk kez anneannesi Seda Başbuğ'un kucağında görülmüştü. Başından 3 evlilik geçen Acun Ilıcalı, ilk eşi ile 1988 yılında evlendi ve bu evlilikten Banu adını verdikleri bir kız evladı oldu. Çift, 1993 yılında yollarını ayırdı. İşte şu an 4 kız babası olan Acun Ilıcalı, çocukları ve torunu...

16.12.2020 09:16 - Son Güncelleme: 16.12.2020 09:47
Acun Ilıcalı'nın torunu Begüm ortaya çıktı! İşte Acun Ilıcalı'nın ilk eşi Seda Başbuğ'dan dünyaya gelen kızı ve torunu...

Acun Ilıcalı'nın torunu Begüm ortaya çıktı! İşte Acun Ilıcalı'nın ilk eşi Seda Başbuğ'dan dünyaya gelen kızı ve torunu... Begüm bebek Ilıcalı ailesinin en küçük üyesi. Annesi Banu Ilıcalı'nın kucağına geçtiğimiz temmuz ayında gelen Begüm bebek merak ediliyordu.

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Acun Ilıcalı'nın torunu Begüm ortaya çıktı! İşte Acun Ilıcalı'nın ilk eşi Seda Başbuğ'dan dünyaya gelen kızı ve torunu...

4 kız babası olan ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı geçtiğimiz temmuz ayında dede oldu. Acun Ilıcalı'nın 30 yaşındaki en büyük kızı Banu Ilıcalı ve ilk bebeği Begüm'ün fotoğrafı ortaya çıktı.

Acun Ilıcalı'nın torunu Begüm ortaya çıktı! İşte Acun Ilıcalı'nın ilk eşi Seda Başbuğ'dan dünyaya gelen kızı ve torunu...

Acun Ilıcalı'nın torunu, ilk pozunu anneannesi Seda Başbuğ'un kucağında vermişti. İşte Acun Ilıcalı'nın kızları ve torunu başta olmak züere ünlülerin çocukları...

Acun Ilıcalı'nın torunu Begüm ortaya çıktı! İşte Acun Ilıcalı'nın ilk eşi Seda Başbuğ'dan dünyaya gelen kızı ve torunu...

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Acun Ilıcalı'nın torunu Begüm ortaya çıktı! İşte Acun Ilıcalı'nın ilk eşi Seda Başbuğ'dan dünyaya gelen kızı ve torunu...
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