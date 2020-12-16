Haberler Video Magazin Videoları Kuruluş Osman'ın Boran Alp'i Yiğit Uçan'ın güzel eşi Betül adeta bir sosyal medya fenomeni! İşte Yiğit Uçan'ın güzel eşi Betül

Kuruluş Osman'ın Boran Alp'i Yiğit Uçan'ın güzel eşi Betül adeta bir sosyal medya fenomeni! İşte Yiğit Uçan'ın güzel eşi Betül

Kuruluş Osman'ın Boran Alp'i Yiğit Uçan'ın güzel eşi Betül adeta bir sosyal medya fenomeni! İşte Yiğit Uçan'ın güzel eşi Betül
16.12.2020 12:30
Ana Sayfa 04:38
"Irak ile vizeler kalkabilir"
Ana Sayfa 01:52
CHP'li Bilecik Belediyesi ayı...
Ana Sayfa 02:40
Diyarbakır HDP il binası...
Ana Sayfa 00:33
6 saatlik beyin ameliyatında...
Ana Sayfa 01:48
Aslı'dan üzen haber! Cenazede...
Ana Sayfa 00:33
İYİ Partili vekilin darbe...
Ana Sayfa 01:05
Borsa yine rekorları alt üst...
Ana Sayfa 02:52
Didem Arslan hakkında suç...
Ana Sayfa 02:09
Trafikte makas terörü! Ortalık...
Ana Sayfa 02:30
Ankara'da dehşet evi!
Ana Sayfa 07:31
Alpaslan tüm gerçekleri...
Ana Sayfa 02:32
İstanbul'da akşam vakti kabus...

İzleyici karşısına çıktığı günden bu yana Kuruluş Osman, ekran klasiklerinden biri haline geldi. Kadrosunda Burak Özçivit, Ragıp Savaş, Yeşim Ceren Bozoğlu, Alma Terziç gibi isimleri bulunduran Kuruluş Osman yeni bölümleriyle ekran başına kilitliyor. Dizinin en çok sevilen isimlerinden biri Yiğit Uçan. Kuruluş Osman'ın Boran'ı Yiğit Uçan hem oyunculuğu hem de özel hayatı ile takdir topluyor. Çocuklarını ve eşini sosyal medya hesabından paylaşan Yiğit Uçan'ı eşinin güzelliği herkesi büyülüyor. İşte Yiğit Uçan ve güzel eşi Betül...


Magazin Videoları