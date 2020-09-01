Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı'nın 16 yaşındaki haline bakın! 'Estetikli mi estetiksiz mi?'

Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı'nın 16 yaşındaki haline ait görüntüler, sosyal medya gündeminde. Sevgilisi Guido Senia'dan ayrılmasıyla magazin gündeminden düşmeyen Subaşı, bir kez daha estetik iddiasıyla gündeme geldi. 29 yaşındaki Şeyma Subaşı, estetiğinin olmadığını, küçük dokunuşların olduğunu ifade etmişti. İşte Acun Ilıcalı'nın üçüncü eşi Şema Subaşı'nın ve ünlülerin değişimleri...

ŞEYMA SUBAŞI'NIN SEVGİLİSİNDEN AYRILIK NEDENİ AÇIKLAMASI - TIKLA

ŞEYMA SUBAŞI GUIDO'NUN EN YAKIN ARKADAŞLIYLA BULUŞTU - TIKLA