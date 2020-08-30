Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı ayrıldığı sevgilisinin en yakın arkadaşıyla! İkili sabaha kadar teknede...

Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı, sevgilisi Guido Senia'dan ayrıldığı yönündeki haberleri geçtiğimiz günlerde doğruladı. Ayrılık sonrası hayatına hiçbir şey olmamış gibi devam etmesi ile dikkat çeken Şeyma Subaşı, Guido Senia'nın yakın arkadaşıyla birlikte yaptığı paylaşımla dikkat çekti. İkili, İstanbul Boğaz'ında bir teknede düzenlenen partiye katıldı. Sabaha kadar süren partide koronavirüs tedbirlerinin alınmaması dikkat çekti. Guido ise yakın arkadaşıyla geçtiğimiz günlerde tatildeydi... İşte Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı ve ayrıldığı sevgilisi Guido Senia'nın yakın arkadaşıyla yaptığı paylaşım...