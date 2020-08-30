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Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı ayrıldığı sevgilisinin en yakın arkadaşıyla! İkili sabaha kadar teknede...

Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı, sevgilisi Guido Senia'dan ayrıldığı yönündeki haberleri geçtiğimiz günlerde doğruladı. Ayrılık sonrası hayatına hiçbir şey olmamış gibi devam etmesi ile dikkat çeken Şeyma Subaşı, Guido Senia'nın yakın arkadaşıyla birlikte yaptığı paylaşımla dikkat çekti. İkili, İstanbul Boğaz'ında bir teknede düzenlenen partiye katıldı. Sabaha kadar süren partide koronavirüs tedbirlerinin alınmaması dikkat çekti. Guido ise yakın arkadaşıyla geçtiğimiz günlerde tatildeydi... İşte Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı ve ayrıldığı sevgilisi Guido Senia'nın yakın arkadaşıyla yaptığı paylaşım...

30.08.2020 11:56 - Son Güncelleme: 30.08.2020 12:15
Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı ayrıldığı sevgilisinin en yakın arkadaşıyla! İkili sabaha kadar teknede...

Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı, boşanmanın ardından İtalyan organizatör Guido Senia ile birliktelik yaşamaya başlamış, her fırsatta sevgilisinin yanına gitmesi ile sosyal medyada tepki almıştı. Geçtiğimiz günlerde ayrılık iddialarıyla gündeme gelen Subaşı, hakkında çıkan haberleri doğruladı.

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Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı ayrıldığı sevgilisinin en yakın arkadaşıyla! İkili sabaha kadar teknede...

Herkes ayrılığın nedenini konuşurken, Şeyma Subaşı'dan dikkat çeken bir paylaşım geldi. Ayrıldığı sevgilisi Guido Senia'nın yakın arkadaşıyla İstanbul'da bir tekne partisinde eğlenirken çekildiği videoyu Instagram hesabından paylaşan Şeyma Subaşı, yine adından söz ettirmeyi başardı.

Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı ayrıldığı sevgilisinin en yakın arkadaşıyla! İkili sabaha kadar teknede...

Geçtiğimiz hafta Guido'nun yanında tatilde olan arkadaşı, bu kez de Şeyma Subaşı'nın yanında...

Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı ayrıldığı sevgilisinin en yakın arkadaşıyla! İkili sabaha kadar teknede...

Teknede sabaha kadar dans eden ikilinin videosu kısa süre içerisinde sosyal medya gündeminde yerini aldı.

Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı ayrıldığı sevgilisinin en yakın arkadaşıyla! İkili sabaha kadar teknede...

İşte Şeyma Subaşı'nın ayrıldığı sevgilisi ve yakın arkadaşı...

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