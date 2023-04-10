Acun Ilıcalı'dan televizyon tarihinde görülmemiş ayar! Survivor kim diskalifiye oldu? sorusu gündem oldu. Survivor 2023'ün 65. bölüm fragmanına Acun Ilıcalı'nın bir yarışmacıyı resmen cümleleriyle dövüp ardından yarışmadan kovduğu anlar damga vurdu. Ilıcalı'nın ''Hayretler içerisindeyim. Bunu yapanı görmedim mesela biliyor musunuz. Survivor'a renk kattın. Şimdi arkadaşlarınla vedalaşmadan ayrılabilirsin. Bu arada bir meşalen var ya, onu almana da gerek yok. Çok teşekkür ediyoruz.'' sözlerini kime söylediği merak konusu oldu. İşte detaylar...