RAMAZAN İMSAKİYE
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Acun Ilıcalı'dan televizyon tarihinde görülmemiş ayar! Cümleleriyle dövüp kovdu! | Survivor kim diskalifiye oldu? |VİDEO

Acun Ilıcalı'dan televizyon tarihinde görülmemiş ayar! Cümleleriyle dövüp kovdu! | Survivor kim diskalifiye oldu? |VİDEO
10.04.2023 13:19

OTOMATİK OYNAT

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Acun Ilıcalı'dan televizyon tarihinde görülmemiş ayar! Survivor kim diskalifiye oldu? sorusu gündem oldu. Survivor 2023'ün 65. bölüm fragmanına Acun Ilıcalı'nın bir yarışmacıyı resmen cümleleriyle dövüp ardından yarışmadan kovduğu anlar damga vurdu. Ilıcalı'nın ''Hayretler içerisindeyim. Bunu yapanı görmedim mesela biliyor musunuz. Survivor'a renk kattın. Şimdi arkadaşlarınla vedalaşmadan ayrılabilirsin. Bu arada bir meşalen var ya, onu almana da gerek yok. Çok teşekkür ediyoruz.'' sözlerini kime söylediği merak konusu oldu. İşte detaylar...

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