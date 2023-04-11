Survivor 2023 tanıtım fragmanında ekranlara damga vuracak bir diskalifiye videosu yayınlandı. Tanıtım videosunda ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı'nın Survivor 2023 yarışmasında bulunan bir yarışmacıyı dövmekten beter ederek kovduğu ekranlara geldi. Peki; Survivor'da kim diskalifiye oldu? Acun Ilıcalı ve Merve arasındaki sorun ne? İşte detaylar...

Diskalifiye olan yarışmacı MERVE YILDIRIM oldu

Merve'nin dokunulmazlık oyunundaki isteksiz tavırlarından ve takımının kaybetmesine sebep olduğundan bahseden Ilıcalı, bu durumun Survivor tarihinde az yaşandığını söyledi.

Survivor Merve'nin sevgilisini özlediğinden dolayı yarışmada isteksiz oynadığını ve atış yapmadığını dile getiren Acun Ilıcalı, "Ben burada kimsenin emeğinin yedirmem. Ben bunu korumak zorundayım" dedi.

"ARKADAŞLARINLA VEDALAŞMADAN AYRILABİLİRSİN"

Yarışmacının tavırlarını sert bir dille eleştiren Ilıcalı, "Hayretler içerisindeyim. Bunu yapanı görmedim mesela biliyor musun? Bugün yaşanan olay bana göre Survivor'da çok çok nadir göreceğimiz bir olay. Bencil olmamak zorundasın. Kendini düşünemezsin öyle. Sen başkaları için bir şey yapan biri misin genelde, nasıl birisindir? Ama bir şey kaçırmışım. Kendime ders vermeyi kaçırmışım. O arkadaki meşalen var ya! Onu almana da gerek yok. Çok teşekkür ediyoruz. Survivor'a da renk kattın, şimdi arkadaşlarınla vedalaşmadan ayrılabilirsin" dedi.