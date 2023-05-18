Haberler Magazin Videoları 74 yaşındaki Kadir İnanır'ın son hali ortaya çıktı! Yoğun bakıma kaldırılmıştı! Kameralardan kaçamadı! Hayranları peşini bırakmayınca...

74 yaşındaki Kadir İnanır'ın son hali ortaya çıktı! Yoğun bakıma kaldırılmıştı! Kameralardan kaçamadı! Hayranları peşini bırakmayınca...

74 yaşındaki Kadir İnanır'ın son hali ortaya çıktı! Yoğun bakıma kaldırılmıştı! Kameralardan kaçamadı! Hayranları peşini bırakmayınca...
18.05.2023 15:43

OTOMATİK OYNAT

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Yeşilçam'ın unutulmaz isimlerinden Kadir İnanır, Bebek'te hayranlarıyla sohbet ederken görüntülendi. Yoğun ilgiye maruz kalan usta oyuncu hayranlarının ilgisine karşılık vererek ayaküstü sohbet etti. Yeşilçam tarihine adını altın harflerle yazdıran oyuncu Selvi Boylum Al Yazmalım, Ceza, Baldız, Bir Yudum Sevgi, Hayat köprüsü, Dila Hanım, Tatar Ramazan, Almanyalı Yarim gibi bir çok filmde başrol oynamıştı. 74 yaşındaki oyuncu şimdilerde sessiz bir hatay sürüyor. İşte sayısız filme imza atan oyuncunun son hali...

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Kadir İnanır'ın son hali ortaya çıktı! Yoğun bakıma kaldırılmıştı! Kameralardan kaçamadı! Hayranları peşini bırakmayınca...

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