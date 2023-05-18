Yeşilçam'ın unutulmaz isimlerinden Kadir İnanır, Bebek'te hayranlarıyla sohbet ederken görüntülendi. Yoğun ilgiye maruz kalan usta oyuncu hayranlarının ilgisine karşılık vererek ayaküstü sohbet etti. Yeşilçam tarihine adını altın harflerle yazdıran oyuncu Selvi Boylum Al Yazmalım, Ceza, Baldız, Bir Yudum Sevgi, Hayat köprüsü, Dila Hanım, Tatar Ramazan, Almanyalı Yarim gibi bir çok filmde başrol oynamıştı. 74 yaşındaki oyuncu şimdilerde sessiz bir hatay sürüyor. İşte sayısız filme imza atan oyuncunun son hali...