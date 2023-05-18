74 yaşındaki Kadir İnanır’ın son hali ortaya çıktı! Yoğun bakıma kaldırılmıştı! Kameralardan kaçamadı! Hayranları peşini bırakmayınca...

"HER GEÇEN GÜN DAHA İYİ OLUYORUM"

Bir ay içerisinde sağlığına kavuşan İnanır, daha sonra bir alışveriş merkezinde görüntülenmişti. Oldukça keyifli olduğu gözlenen İnanır, "Sağlığım yerinde, her geçen gün daha iyi oluyorum" dedikten sonra aracına binmişti.