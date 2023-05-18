Vav TV İzle
Haberler Magazin 74 yaşındaki Kadir İnanır'ın son hali ortaya çıktı! Yoğun bakıma kaldırılmıştı! Kameralardan kaçamadı! Hayranları peşini bırakmayınca...

74 yaşındaki Kadir İnanır'ın son hali ortaya çıktı! Yoğun bakıma kaldırılmıştı! Kameralardan kaçamadı! Hayranları peşini bırakmayınca...

Yeşilçam'ın unutulmaz isimlerinden Kadir İnanır, Bebek'te hayranlarıyla sohbet ederken görüntülendi. Yoğun ilgiye maruz kalan usta oyuncu hayranlarının ilgisine karşılık vererek ayaküstü sohbet etti. Yeşilçam tarihine adını altın harflerle yazdıran oyuncu Selvi Boylum Al Yazmalım, Ceza, Baldız, Bir Yudum Sevgi, Hayat köprüsü, Dila Hanım, Tatar Ramazan, Almanyalı Yarim gibi bir çok filmde başrol oynamıştı. 74 yaşındaki oyuncu şimdilerde sessiz bir hatay sürüyor. İşte sayısız filme imza atan oyuncunun son hali...

18.05.2023 10:38 - Son Güncelleme: 18.05.2023 10:38
74 yaşındaki Kadir İnanır’ın son hali ortaya çıktı! Yoğun bakıma kaldırılmıştı! Kameralardan kaçamadı! Hayranları peşini bırakmayınca...

74 yaşındaki Kadir İnanır Bebek'te objektiflere takıldı. Kara Gözlüm, Selvi Boylum Al Yazmalım, Tatar Ramazan, Utanç ve daha nicesiyle hafızalara kazınan Yeşilçam'ın usta oyuncularından İnanır oyunculuk performansının yanı sıra karizmasıyla da Yeşilçam'a damga vuran isimlerden oldu. Yıllar sonra son hali merak edilen oyuncu Bebek'te tek başına görüntülendi. Hayranlarının ilgisine dayanamayan İnanır yol kenarında sevenleriyle muhabbet etti. İşte 74 yaşındaki Kadir İnanır'ın son hali...

GALERİ DEVAM EDİYOR
74 yaşındaki Kadir İnanır’ın son hali ortaya çıktı! Yoğun bakıma kaldırılmıştı! Kameralardan kaçamadı! Hayranları peşini bırakmayınca...

Kadir İnanır İstanbul Bebek'te objektiflere yansıdı. Sokakta yürürken sevenlerinin yoğun ilgisine maruz kalan usta oyuncu onları kırmayarak ayaküstü sohbet etti.

74 yaşındaki Kadir İnanır’ın son hali ortaya çıktı! Yoğun bakıma kaldırılmıştı! Kameralardan kaçamadı! Hayranları peşini bırakmayınca...

İnanır, daha sonra yolda bir tanıdığı ile karşılaştı, arkadaşıyla ayaküstü sohbet ederek hasret giderdi.

74 yaşındaki Kadir İnanır’ın son hali ortaya çıktı! Yoğun bakıma kaldırılmıştı! Kameralardan kaçamadı! Hayranları peşini bırakmayınca...

YOĞUN BAKIMA KALDIRILMIŞTI

Kadir İnanır, 20 Kasım'da Muğla'nın Ortaca ilçesinde aniden rahatsızlanınca ambulansla Denizli Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne getirilmişti. Acil serviste yapılan tahlil ve tetkikleri sonucu İnanır, beyin damarında pıhtı atması tespit edilip, yoğun bakıma alındı.

74 yaşındaki Kadir İnanır’ın son hali ortaya çıktı! Yoğun bakıma kaldırılmıştı! Kameralardan kaçamadı! Hayranları peşini bırakmayınca...

"HER GEÇEN GÜN DAHA İYİ OLUYORUM"

Bir ay içerisinde sağlığına kavuşan İnanır, daha sonra bir alışveriş merkezinde görüntülenmişti. Oldukça keyifli olduğu gözlenen İnanır, "Sağlığım yerinde, her geçen gün daha iyi oluyorum" dedikten sonra aracına binmişti.

SON DAKİKA