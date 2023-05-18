74 yaşındaki Kadir İnanır'ın son hali ortaya çıktı! Yoğun bakıma kaldırılmıştı! Kameralardan kaçamadı! Hayranları peşini bırakmayınca...
Yeşilçam'ın unutulmaz isimlerinden Kadir İnanır, Bebek'te hayranlarıyla sohbet ederken görüntülendi. Yoğun ilgiye maruz kalan usta oyuncu hayranlarının ilgisine karşılık vererek ayaküstü sohbet etti. Yeşilçam tarihine adını altın harflerle yazdıran oyuncu Selvi Boylum Al Yazmalım, Ceza, Baldız, Bir Yudum Sevgi, Hayat köprüsü, Dila Hanım, Tatar Ramazan, Almanyalı Yarim gibi bir çok filmde başrol oynamıştı. 74 yaşındaki oyuncu şimdilerde sessiz bir hatay sürüyor. İşte sayısız filme imza atan oyuncunun son hali...
74 yaşındaki Kadir İnanır Bebek'te objektiflere takıldı. Kara Gözlüm, Selvi Boylum Al Yazmalım, Tatar Ramazan, Utanç ve daha nicesiyle hafızalara kazınan Yeşilçam'ın usta oyuncularından İnanır oyunculuk performansının yanı sıra karizmasıyla da Yeşilçam'a damga vuran isimlerden oldu. Yıllar sonra son hali merak edilen oyuncu Bebek'te tek başına görüntülendi. Hayranlarının ilgisine dayanamayan İnanır yol kenarında sevenleriyle muhabbet etti. İşte 74 yaşındaki Kadir İnanır'ın son hali...
Kadir İnanır İstanbul Bebek'te objektiflere yansıdı. Sokakta yürürken sevenlerinin yoğun ilgisine maruz kalan usta oyuncu onları kırmayarak ayaküstü sohbet etti.
YOĞUN BAKIMA KALDIRILMIŞTI
Kadir İnanır, 20 Kasım'da Muğla'nın Ortaca ilçesinde aniden rahatsızlanınca ambulansla Denizli Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne getirilmişti. Acil serviste yapılan tahlil ve tetkikleri sonucu İnanır, beyin damarında pıhtı atması tespit edilip, yoğun bakıma alındı.