07.05.2020 01:38

TV 8 ekranlarının heyecan dolu yarışma programı Survivor 6 Mayıs Çarşamba günü anneler gününe özel ödül oyunuyla ekranlara geldi. Bu akşam Survivor'da sembol oyunu ve tek taş yüzük oyunu heyecanı yaşandı. Bu akşam oynanacak olan oyunda kazanan takımın annelerine pırlanta hediye edilecek. Peki, 6 Mayıs Survivor tek taş yüzük oyununu hangi takım kazandı? İşte anneler gününe özel ödül oyununu kazanan takım...

Survivor tek taş yüzük oyunu kim kazandı sorusu yarışma programının sıkı takipçileri tarafından araştırılmaya başlandı. İzleyiciler anbean programı takip ederken 6 Mayıs Survivor sembol oyunu hangi takım kazandı sorusuyla ilgili araştırmalarını sürdürüyor. Acun Ilıcalı tek taş yüzük oyununu kazanan takımın annelerine birer karat tek taş hediye gideceğini açıkladı.

SURVİVOR TEK TAŞ YÜZÜK OYUNU KİM KAZANDI?

Survivor'ın 68. bölümünde yarışmacılar tarihi ödül için kıyasıya mücadele ettiler. Ödül ise Anneler Günü'ne özel olarak seçildi. Kazanan takımın annelerine 1'er karat tek taş verilecek. 5'te biten oyunda kazanan takım Gönüllüler oldu.

6 MAYIS SURVİVOR SEMBOL OYUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

Survivor'da kadın yarışmacılardan sembolü Nisa kazanırken, Survivor'da erkek yarışmacılardan sembolü Yasin kazandı.