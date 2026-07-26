Beyaz Saray'ın İran videosu Katy Perry'yi kızdırdı: Şarkımın kullanılmasına onay vermedim

Giriş Tarihi: 26 Temmuz 2026 12:30

Dehşete düştüm ve öfkelendim

Dünyaca ünlü şarkıcı Katy Perry, Beyaz Saray'ın resmi TikTok hesabında paylaşılan ve İran'a yönelik askeri saldırı görüntülerinin yer aldığı videoda popüler eseri "Firework"ün kullanılmasına sert tepki gösterdi. Sosyal medya platformu X üzerinden açıklama yapan Perry, görüntüleri gördüğünde büyük bir dehşet ve öfke yaşadığını ifade etti.

Bana danışılmadı, izin vermedim

Beyaz Saray'ın "İran uyarıldı" notuyla paylaştığı ve patlama anlarının şarkı sözleriyle eşleştirildiği video kısa sürede büyük tartışma yarattı. Paylaşıma onay vermediğini belirten ABD'li pop yıldızı, "Bana danışılmadı, izin vermedim. Eserimin savaş görüntüleriyle ilişkilendirilmesi taşıdığı mesajı tamamen tersine çevirdi." ifadelerini kullandı.