Beyaz Saray'ın İran videosu Katy Perry'yi kızdırdı: Şarkımın kullanılmasına onay vermedim
ABD'li pop yıldızı Katy Perry, Beyaz Saray'ın TikTok hesabında paylaşılan İran operasyonu videosunda "Firework" şarkısının izinsiz kullanılmasına tepki gösterdi. Şarkının savaş görüntüleriyle eşleştirilmesine onay vermediğini belirten Perry, yaşanan durumdan öfke duyduğunu açıkladı.
Dehşete düştüm ve öfkelendim
Dünyaca ünlü şarkıcı Katy Perry, Beyaz Saray'ın resmi TikTok hesabında paylaşılan ve İran'a yönelik askeri saldırı görüntülerinin yer aldığı videoda popüler eseri "Firework"ün kullanılmasına sert tepki gösterdi. Sosyal medya platformu X üzerinden açıklama yapan Perry, görüntüleri gördüğünde büyük bir dehşet ve öfke yaşadığını ifade etti.
Bana danışılmadı, izin vermedim
Beyaz Saray'ın "İran uyarıldı" notuyla paylaştığı ve patlama anlarının şarkı sözleriyle eşleştirildiği video kısa sürede büyük tartışma yarattı. Paylaşıma onay vermediğini belirten ABD'li pop yıldızı, "Bana danışılmadı, izin vermedim. Eserimin savaş görüntüleriyle ilişkilendirilmesi taşıdığı mesajı tamamen tersine çevirdi." ifadelerini kullandı.
Serkan Cortaoğlu Takvim.com.tr Magazin