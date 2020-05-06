Acun Ilıcalı ve sevgilisi Çağla Ayça Altunkaya'nın yeni fotoğrafları internete sızdı! 'Sarmaş dolaş deniz keyfi'

06.05.2020 12:31

Acun Ilıcalı Survivor yarışması için gittiği Dominik'ten koronavirüs nedeni ile Türkiye'ye dönemiyor. Kendisinden 30 yaş küçük sevgilisi ile Dominik'te olan Acun Ilıcalı'nın fotoğrafları internete sızdı. Geçtiğimiz haftalarda arkadaş grubu ve sevgilisi ile sürat teknesinde fotoğraf paylaşan Ilıcalı bu kez Çağla Ayça Altunkaya ile baş başa. İşte sosyal medyaya düşen aşk dolu o anlar...

Acun Ilıcalı ve sevgilisi Çağla Ayça Altunkaya'nın görüntüleri internete sızdı. Acun Ilıcalı sevgilisi Çağla Ayça Altunkaya ile ilk fotoğrafını paylaştı. Kendisinden 30 yaş küçük Çağla Ayça Altunkaya ile geçtiğimiz yaz ayından bu yana birlikte olduğu bilinen Acun Ilıcalı, Survivor çekimleri için gittiği Dominik'te kızı Melisa ve sevgilisi Çağla Ayça Altunkaya ile birlikte vakit geçiriyor.