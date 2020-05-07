Survivor'da Aycan Yanaç'tan Sercan Yıldırım'ı yıkan cevap

07.05.2020 10:06

Survivor 2020'de yarışan ünlüler takımı, kazandıkları ödül sonrası Acun Ilıcalı'nın Instagram hesabından canlı yayın yaptı ve soruları yanıtladı. Yarışmanın en çok dikkat çeken iki isimi olan Aycan Yanaç ile Sercan Yıldırım arasındaki diyalog ise ödüle damga vurdu. Aycan Yanaç kendisine sorulan soruya öyle bir yanıt verdi ki Sercan Yıldırım adeta yıkıldı.

Aktif futbol hayatı hala devam etmesine rağmen şu anda Survivor'da yarışmacı olan Sercan Yıldırım ve Acun Ilıcalı ilginç bir diyalog yaşandı. Yarışmadaki milli futbolculardan Aycan Yanaç'ın cevabı da Yıldırım'ı üzdü...

SERCAN YILDIRIM'I ÜZEN CEVAP

İzleyicilerin 'En sevdiğin futbolcu kim?' sorusunu yanıtlayan Yanaç sıralamasını Alex de Souza, Cristiano Ronaldo ve Emre Belözoğlu olarak yaptı. Kendisi de ünlü bir futbolcu olan Sercan Yıldırım adada en iyi anlaştığı arkadaşlarından biri olan Aycan'ın bu cevabı üzerine '' Vay be beni söylemedi' diyerek iç çekti. Sercan'ın bu lafının üzerine Aycan esprili bir şekilde 've tabiki de Sercan Yıldırım' yanıtını verdi.