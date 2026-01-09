Magazin dünyasının en çok kazanan ve tarzıyla fark yaratan isimlerinden Çağla Şıkel, katıldığı bir YouTube programında ezber bozdu.

Lüks Markalara "Şık" Bir Veto! 🚫👜

Genellikle podyumda devleşen ünlü manken, günlük hayatında lüks tüketime karşı olan mesafesini ilk kez bu kadar net dile getirdi. 47 yaşındaki Şıkel, parasını çanta ve ayakkabıya yatırmadığını açıkladı.

"Gözüne Sokamam!" 👁️💥

Programda kendisine yöneltilen "Çanta veya ayakkabı için yüksek rakamlar ödedin mi?" sorusuna samimiyetle yanıt veren Şıkel, lüks meraklısı meslektaşlarına adeta ders verdi.

Şıkel; "Çanta hiç almam. O kadar para ödediğimi başkasının gözüne sokamam. 'Benim 300 bin liralık çantam var' diye yürüyemem" ifadeleriyle gösterişten uzak durduğunu vurguladı.

Yatırım Sağlığa ve Çocuklara! 🧘‍♂️🎓

Eski eşi Emre Altuğ'dan olan oğulları Kuzey ve Uzay ile kurduğu düzenle takdir toplayan Şıkel, bütçe önceliğini de belirledi. Parasını lüks aksesuarlar yerine; kendi sağlığı, kişisel gelişimi ve çocuklarının eğitimi için harcadığını belirten ünlü isim, bilinçli tüketici profiliyle alkış topladı.

"Köpek Gibi Çalışıyorum!" 💸

Çağla Şıkel'in lüks markalara karşı duruşu aslında yıllar öncesine dayanan sağlam bir felsefe! Ünlü manken, geçtiğimiz yıllarda verdiği bir röportajda israfa olan tepkisini ve paranın kıymetini şu sözlerle özetlemişti:

"Marka takıntım yok. Bir çantayı aldım, çok para verdim. Birinci gün kızlara gösterdim; ikinci, üçüncü, dördüncü gün? O çanta herhangi bir çanta oluyor. O paraları hayatta vermem. Ben parayı zor kazanıyorum, köpek gibi çalışıyorum"

200 Bin TL'lik Etiket Şoku! 👟Çağla Şıkel'in "300 bin liralık çanta takmam" çıkışı akıllara geçmişteki o meşhur "ayakkabı krizini" getirdi! Hatırlanacağı üzere Şıkel, oğluyla çıktığı bir alışveriş turunda kelimenin tam anlamıyla etikete bakakalmıştı.

Fotoğrafını Çekmekle Yetindi 📸

Özel koleksiyon bölümünde bir ayakkabıyı çok beğenen ancak 200 bin TL'lik fiyatı görünce şaşkına dönen ünlü manken, ayakkabıyı satın almak yerine sadece fotoğrafını çekmişti.

"Bu Parayı Vermem!" 💰

Mağazadan eli boş çıkan Şıkel, o dönem de duruşunu bozmamış ve "Bu fiyatı bir ayakkabı için asla vermem" demişti.

Fotoğraflar: Takvim Fotoğraf Arşivi, Sosyal Medya