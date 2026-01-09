''300 bin liralık çanta takamam!'' Çağla Şıkel’den milyonluk şovlara gönderme:
Magazin dünyasında ünlü isimlerin milyonluk harcamaları ve lüks çanta koleksiyonları tartışılmaya devam ederken, ünlü model ve sunucu Çağla Şıkel’den dikkat çeken bir çıkış geldi. 300 bin liralık çantalara servet dökenlere gönderme yapan Şıkel, hayata bakış açısını 'Benim önceliğim sağlık ve eğitim' sözleriyle özetledi. Şıkel'in bu sağduyulu açıklaması, kısa sürede sosyal medyada takdir topladı.
Magazin dünyasının en çok kazanan ve tarzıyla fark yaratan isimlerinden Çağla Şıkel, katıldığı bir YouTube programında ezber bozdu.
Lüks Markalara "Şık" Bir Veto! 🚫👜
Genellikle podyumda devleşen ünlü manken, günlük hayatında lüks tüketime karşı olan mesafesini ilk kez bu kadar net dile getirdi. 47 yaşındaki Şıkel, parasını çanta ve ayakkabıya yatırmadığını açıkladı.
"Gözüne Sokamam!" 👁️💥
Programda kendisine yöneltilen "Çanta veya ayakkabı için yüksek rakamlar ödedin mi?" sorusuna samimiyetle yanıt veren Şıkel, lüks meraklısı meslektaşlarına adeta ders verdi.
Şıkel; "Çanta hiç almam. O kadar para ödediğimi başkasının gözüne sokamam. 'Benim 300 bin liralık çantam var' diye yürüyemem" ifadeleriyle gösterişten uzak durduğunu vurguladı.
Yatırım Sağlığa ve Çocuklara! 🧘♂️🎓
Eski eşi Emre Altuğ'dan olan oğulları Kuzey ve Uzay ile kurduğu düzenle takdir toplayan Şıkel, bütçe önceliğini de belirledi. Parasını lüks aksesuarlar yerine; kendi sağlığı, kişisel gelişimi ve çocuklarının eğitimi için harcadığını belirten ünlü isim, bilinçli tüketici profiliyle alkış topladı.
"Köpek Gibi Çalışıyorum!" 💸
Çağla Şıkel'in lüks markalara karşı duruşu aslında yıllar öncesine dayanan sağlam bir felsefe! Ünlü manken, geçtiğimiz yıllarda verdiği bir röportajda israfa olan tepkisini ve paranın kıymetini şu sözlerle özetlemişti:
"Marka takıntım yok. Bir çantayı aldım, çok para verdim. Birinci gün kızlara gösterdim; ikinci, üçüncü, dördüncü gün? O çanta herhangi bir çanta oluyor. O paraları hayatta vermem. Ben parayı zor kazanıyorum, köpek gibi çalışıyorum"
200 Bin TL'lik Etiket Şoku! 👟Çağla Şıkel'in "300 bin liralık çanta takmam" çıkışı akıllara geçmişteki o meşhur "ayakkabı krizini" getirdi! Hatırlanacağı üzere Şıkel, oğluyla çıktığı bir alışveriş turunda kelimenin tam anlamıyla etikete bakakalmıştı.
Fotoğrafını Çekmekle Yetindi 📸
Özel koleksiyon bölümünde bir ayakkabıyı çok beğenen ancak 200 bin TL'lik fiyatı görünce şaşkına dönen ünlü manken, ayakkabıyı satın almak yerine sadece fotoğrafını çekmişti.
"Bu Parayı Vermem!" 💰
Mağazadan eli boş çıkan Şıkel, o dönem de duruşunu bozmamış ve "Bu fiyatı bir ayakkabı için asla vermem" demişti.
Fotoğraflar: Takvim Fotoğraf Arşivi, Sosyal Medya