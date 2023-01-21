Haberler Magazin Videoları 27 yıldır 56 kilo! 2 çocuk annesi Demet Şener “Asla diyet yapmıyorum” diyerek sırrını açıkladı! Bakın 45’lik Demet formunu neye borçlu...

27 yıldır 56 kilo! 2 çocuk annesi Demet Şener “Asla diyet yapmıyorum” diyerek sırrını açıkladı! Bakın 45’lik Demet formunu neye borçlu...

27 yıldır 56 kilo! 2 çocuk annesi Demet Şener “Asla diyet yapmıyorum” diyerek sırrını açıkladı! Bakın 45’lik Demet formunu neye borçlu...
21.01.2023 07:44

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1995 Türkiye Güzeli Demet Şener, 2005 yılında basketbolcu İbrahim Kutluay'la dünyaevine girdi ve bu evlilikten İrem ile Ömer adında iki çocuk dünyaya getirdi. 2018'de İbrahim Kutluay ile boşanan eski manken, 2019-2021 yılları arasında Cenk Küpeli ile evli kaldı. Şimdilerde Tolga Arman ile mutlu bir birliktelik sürdüren Şener, özel hayatının yanı sıra formda hali ve güzelliğiyle de yıllarca adından söz ettirdi. Nisan ayında 46 yaşına basacak olan ünlü isim, güzelliğinin ve zayıflığının sırrını açıkladı. Bakın "Asla diyet yapmıyorum" diyen Demet Şener formunu neye borçluymuş...

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1995 yılında yapılan Miss Turkey Güzellik yarışmasında birinci seçilen Demet Şener, 15 Temmuz 2005 tarihinde millî basketbolcu İbrahim Kutluay'la evlendi. Şener, 2006 yılında İrem'i kucağına alarak ilk kez annelik duygusunu tattı. Ünlü isim, 2099'da da Ömer adını verdiği oğluna kavuştu. 2018'de İbrahim Kutluay ile boşanan eski manken, 2019-2021 yılları arasında Cenk Küpeli ile evli kaldı. Şimdilerde Tolga Arman ile mutlu bir birliktelik sürdüren Şener, özel hayatının yanı sıra formda hali ve güzelliğiyle de yıllarca adından söz ettirdi.

SIRRINI AÇIKLADI
Nisan ayında 46 yaşına basacak olan ünlü isim, güzelliğinin ve zayıflığının sırrını açıkladı. Posta'da yer alan habere göre; Demet Şener, diyet yapmadığını vurguladı.

Ünlü isim, şunları söyledi: "Asla diyet yapmıyorum. Her şeyin sağlıklı versiyonunu yiyorum. Hayat tarzım bu.

Canım tatlı mı çekti; dondurmaya kadar evde ben yapıyorum. Hurma veya muzla tatlandırıyorum. Hamur işlerini tercih etmiyorum.

Tencere yemekleri yiyorum. 18 yaşında kraliçe olduğum zaman 56 kiloydum. İki hamilelik hariç hep aynı kaldım. Şimdi de 56'yım"

"AÇLIĞA DAYANAMAM"
Şener, sözlerini şöyle sürdürdü: "10 günde bir kendime izin veriyorum. Nefsimi doyuruyor, bedenimi şaşırtıyorum.

Kendimi hiçbir şeyden mahrum etmiyorum. Vücudumuz bir araba gibidir. Benzin koyarsanız çalışır. Aç gezmiyorum. Açlığa dayanamam. Karşıyım"

ERKEN YAT ERKEN KALK
Sporunu da aksatmayan ünlü isim, şu ifadeleri kullandı: "Her gün mutlaka bir saat spor yapıyorum. Yoga vazgeçilmezim.Fitness ve yürüyüşü de çok seviyorum. Çok disiplinli yaşıyorum. Akşam 23.00'de yatıyorum. Sabah 07.00'de kalkıyorum. Alkol ve sigara kullanmıyorum."

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