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2023 Survivor Aziz bakın aslen nereli çıktı! Duyan inanamadı!

2023 Survivor Aziz bakın aslen nereli çıktı! Duyan inanamadı!
23.05.2023 00:39 - Son Güncelleme: 23.05.2023 00:55

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Survivor 2023 yarışmacılarında Aziz Ozan Dilber'in hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı. Yemekteyiz programıyla adını duyuran ve Survivor'la popüler olan Aziz'in özellikle memleketi merak konusu oldu. İnternet kullanıcıları, "Survivor Aziz aslen nereli? Aziz Ozan Dilber'in memleketi neresi?" sorusunun yanıtını arattı. Aziz Ozan Dilber 27 yaşındadır. Sivas'ta dünyaya gelen Aziz Ozan Dilber Hukuk Fakültesi mezunudur. Yazarlık ve avukatlık yapan Dilber Survivor gönüllüler takımında yarışmaktadır.

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