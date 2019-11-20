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Kuruluş Osman'da Aybars'ın cenazesi: Şehidin kokusu, cennet kokusudur!

20.11.2019 22:03

Milyonlarca izleyicinin merakla beklediği Kuruluş Osman dizisi bu akşam ilk bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Bamsı'nın oğlu Aybars'ın şehit olduğu sahnede Yasin Suresi okundu. İşte Kuruluş Osman'ın ilk bölümünden Aybars'ın cenazesi...


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