Kuruluş Osman'da Aybars'ın cenazesi: Şehidin kokusu, cennet kokusudur!

Milyonlarca izleyicinin merakla beklediği Kuruluş Osman dizisi bu akşam ilk bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Bamsı'nın oğlu Aybars'ın şehit olduğu sahnede Yasin Suresi okundu. İşte Kuruluş Osman'ın ilk bölümünden Aybars'ın cenazesi...
Milyonlarca izleyicinin merakla beklediği Kuruluş Osman dizisi bu akşam ilk bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Bamsı'nın oğlu Aybars'ın şehit olduğu sahnede Yasin Suresi okundu. İşte Kuruluş Osman'ın ilk bölümünden Aybars'ın cenazesi...
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