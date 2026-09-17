Aşk ve Taht 2. bölüm 2. fragmanı yayınlandı: "Cezasını sen kes, vur boynunu!"

Müge Anlı'da tansiyon tavan yaptı: 5 yıldır kayıp Elif Merve Yılmaz dosyasında gizli tanık

Müge Anlı'da gündem olan İbrahim Ekici davasında yeni karar: Mahkeme tutuklama talebini reddetti!

Mercan Köşk 3. bölüm 2. fragmanı yayınlandı: "Ben artık çok yoruldum..."

Mercan Köşk 3. bölüm 2. fragmanı yayınlandı: "Ben artık çok yoruldum..."