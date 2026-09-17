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Aşk ve Taht 3. bölüm fragmanı olay oldu! "Bu sarayda hiçbir gerçek gizli kalmaz!"

Aşk ve Taht 3. bölüm fragmanı olay oldu! "Bu sarayda hiçbir gerçek gizli kalmaz!"

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Ekranların ilgiyle takip edilen yapımı Aşk ve Taht’ın 3. bölüm fragmanı izleyiciyle buluştu. Tanıtıma damga vuran "Bu sarayda hiçbir gerçek gizli kalmaz; saklayan da sakladığıyla gömülür!" repliği saray duvarları arasında yaşanacak büyük hesaplaşmayı gözler önüne sererken; Alaeddin'in saraya Destina ile dönmesi ve Melike ile Destina'nın ilk kez karşı karşıya gelmesi gerilimi tırmandırdı.

Emirhan Ceylan
Emirhan Ceylan Takvim.com.tr Televizyon

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