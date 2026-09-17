Aşk ve Taht 3. bölüm fragmanı olay oldu! "Bu sarayda hiçbir gerçek gizli kalmaz!"
Ekranların ilgiyle takip edilen yapımı Aşk ve Taht’ın 3. bölüm fragmanı izleyiciyle buluştu. Tanıtıma damga vuran "Bu sarayda hiçbir gerçek gizli kalmaz; saklayan da sakladığıyla gömülür!" repliği saray duvarları arasında yaşanacak büyük hesaplaşmayı gözler önüne sererken; Alaeddin'in saraya Destina ile dönmesi ve Melike ile Destina'nın ilk kez karşı karşıya gelmesi gerilimi tırmandırdı.
Emirhan Ceylan Takvim.com.tr Televizyon