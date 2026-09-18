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Müge Anlı'da 1,5 saatlik gizemli zaman dilimi: Ayşegül Yaşar olayında Tamer Kahveci canlı yayına bağlandı!

Müge Anlı'da 1,5 saatlik gizemli zaman dilimi: Ayşegül Yaşar olayında Tamer Kahveci canlı yayına bağlandı!

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atv ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında, 26 Ağustos'tan bu yana kendisinden haber alınamayan 54 yaşındaki Ayşegül Yaşar'ın kaybı ele alındı. Olay günü bindiği araç, 1,5 saatlik gizemli zaman dilimi ve ailenin 1 milyon TL'lik iddiası araştırmaların merkezinde yer alırken, şüphelerin odağındaki Tamer Kahveci canlı yayına bağlanarak dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Emirhan Ceylan
Emirhan Ceylan Takvim.com.tr Televizyon

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