Kahramanmaraş'ta kuaför dükkanına müşteri baskını! Yerde sürüklenip tekmelendi, o anlar kamerada!
Kahramanmaraş’ın Afşin ilçesinde çocuğunun saç kesimini beğenmeyen kadın müşterinin yakınları kuaför dükkanını bastı. Dedebaba Mahallesi'nde meydana gelen olayda, kuaför salonu sahibi Duygu Mert, müşterinin akrabaları tarafından kızının gözü önünde yerlerde sürüklenip tekmelenerek darp edildi. İş yerindeki malzemeleri de zarar gören kuaför, darp raporu alarak şahıslardan şikayetçi oldu.
Emirhan Ceylan Takvim.com.tr Yaşam