William Lawlis Pace, kafasındaki mermiyle ne kadar süre yaşayarak Guinness Dünya Rekorları'na girmiştir? 16.12.2019 21:39

Dünyanın ve Türkiye'nin en çok kazandıran yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster'de bu akşam yarışmacıya izleyiciler tarafından merak edilen bir soru yöneltildi. William Lawlis Pace, kafasındaki mermiyle ne kadar süre yaşayarak Guinness Dünya Rekorları'na girmiştir sorusu izleyiciler tarafından merak edildi. İşte o soruya dair detaylar…

Soru: William Lawlis Pace kafasındaki mermiyle ne kadar yaşayarak Guinness Dünya Rekorları'na girmiştir?

A: 64 yıl 175 gün

B: 74 yıl 175 gün

C: 84 yıl 175 gün

D: 94 yıl 175 gün

Doğru cevap: D: 94 yıl 175 gün