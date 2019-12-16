Qilin adlı bir canlı olarak tanıtılan ve Japonca hâlâ "qilin" olarak adlandırılan hayvan hangisidir? 16.12.2019 21:11

1414'te Çin'e ilk defa getirilen, imparatora mitolojik "Qilin" adlı bir canlı olarak tanıtılan ve Japonca hâlâ "qilin" olarak adlandırılan hayvan hangisidir sorusu yarışmacıya yöneltildi. ATV ekranlarında her hafta pazartesi ve cumartesi günleri saat 20.00'de izleyicisiyle buluşan Kim Milyoner Olmak İster'de yarışmacıya sorulan soru izleyicilerin dikkatini çekti. İşte merakla araştırılan o sorunun yanıtı....