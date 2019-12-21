Doğu Roma İmparatorluğu zamanında "Philadelphia" olarak bilinen yerin günümüzdeki adı nedir? 21.12.2019 22:26

Dünyanın ve Türkiye'nin en çok kazandıran yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster'de bu akşam yarışmacıya izleyiciler tarafından merak edilen bir soru yöneltildi. Yarışmacının cevap vermekte zorlandığı soruda, "Doğu Roma İmparatorluğu zamanında Philadephia olarak bilinen yerin günümüzdeki adı hangisidir?" ifadelerine yer verildi. İşte o soruya dair detaylar….

KİM MİLYONER OLMAK İSTER'DE DİKKAT ÇEKEN SORU

Soru: Doğu Roma İmparatorluğu zamanında Philadephia olarak bilinen yerin günümüzdeki adı hangisidir?

A: Alaşehir

B: Beyşehir

C: Kırşehir

D: Seydişehir

Doğru cevap: A: Alaşehir